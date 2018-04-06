Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ağrı'daki PKK/KCK davası

'daki / davası

Aralarında eski 'li Başkanı Öztürk'ün de bulunduğu, 6'sı tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:58 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:00
Ağrı'daki PKK/KCK davası

'da terör örgütü /'ya ilişkin davada eski 'li Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MAHKEME KARARI

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Öztürk'ün de aralarında olduğu tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan 16 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

DBP'li Tutak Belediye Başkanı Öztürk, devletin hizmetler için belediyeye gönderdiği ödeneğin terör örgütü PKK'ya aktarıldığı iddiası ve kayıp 5 milyon lirayla ilgili soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında tutuklanmıştı.

'PKK inlerine' bahar operasyonu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağrı'daki PKK/KCK davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN