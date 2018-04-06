Ağrı'daki PKK/KCK davası

Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada eski DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

MAHKEME KARARI

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Öztürk'ün de aralarında olduğu tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan 16 sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

DBP'li Tutak Belediye Başkanı Öztürk, devletin hizmetler için belediyeye gönderdiği ödeneğin terör örgütü PKK'ya aktarıldığı iddiası ve kayıp 5 milyon lirayla ilgili soruşturma kapsamında geçen yıl ocak ayında tutuklanmıştı.