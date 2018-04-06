Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi oldukları iddia edilen öğrenci A.F.K. (25), öğretmen S.B. (46), mühendis İ.K. (27) ve müteahhit R.S. (67) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartı gibi dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine örgütün finans kaynağı bankada hesap açtırdıkları veya mevcut hesaplarına talimatla para yatırdıkları öne sürüldü.