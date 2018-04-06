Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk baskını

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 2016 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında dün sabah Beşiktaş Belediyesi
'ne yönelik inceleme başlattı. Etiler'deki belediye binasında detaylı arama yapıldı. Soruşturmada henüz bir gözaltı kararı bulunmadığı ve delillerin toplanma aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Binadaki bilgisayarların yedeklerini ve imajlarını alan polis ekipleri dijital verilere incelenmek üzere el koydu. İncelemeler öğlen saatlerine kadar sürdürüldü. Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar
ve yardımcısı Rifat Örnek'in de arasında bulunduğu 8 kişi İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Yolsuzluk ve FETÖ
iddiaları kapsamındaki soruşturmada, görevlerinden uzaklaştırılan kişilere yönelik inceleme yapıldığı belirtildi.