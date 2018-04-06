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’ne yolsuzluk baskını

EMİR SOMER
EMİR SOMER DERVİŞ UĞURLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk baskını
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 2016 yılında başlatılan bir soruşturma kapsamında dün sabah 'ne yönelik inceleme başlattı. Etiler'deki belediye binasında detaylı arama yapıldı. Soruşturmada henüz bir gözaltı kararı bulunmadığı ve delillerin toplanma aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı. Binadaki bilgisayarların yedeklerini ve imajlarını alan polis ekipleri dijital verilere incelenmek üzere el koydu. İncelemeler öğlen saatlerine kadar sürdürüldü. Beşiktaş Belediyesi Başkanı ve yardımcısı Rifat Örnek'in de arasında bulunduğu 8 kişi İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Yolsuzluk ve iddiaları kapsamındaki soruşturmada, görevlerinden uzaklaştırılan kişilere yönelik inceleme yapıldığı belirtildi.
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Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk baskını
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