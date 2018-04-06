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merkezli / operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi

merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) askeri yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:26
Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen / üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf binbaşı S.B, üsteğmenler G.K, S.K. ve M.İ, astsubay B.A. ile emekli astsubay İ.E. adliyeye getirildi.

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Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi adliyeye sevk edildi
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