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'nden Menbiç açıklaması

Diplomatik kaynaklar, ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Kaynaklar ayrıca, "yeni bakanın gelmesin bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:32
Dışişleri'nden Menbiç açıklaması

ABD İLE ÇALIŞMA GRUPLARI HAKKINDA

kaynaklarından yapılan açıklamada, ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

"İRANLILAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ÇABALARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORLAR"

Dışişleri kaynakları, -Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde 'nin 'nin 'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

ABD ile Menbiç görüşmeleri devam ediyor

TEL RIFAT MESELESİ

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, " bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi.

ABD, Suriye'nin geleceğini YPG/PKK'yla hazırlıyor
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Dışişleri'nden Menbiç açıklaması
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