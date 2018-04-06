Dışişleri'nden Menbiç açıklaması

ABD İLE ÇALIŞMA GRUPLARI HAKKINDA

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, ABD ile gerçekleştirilen çalışma grupları kapsamında, "Bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı" denildi.

"İRANLILAR TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ÇABALARINI ANLAYIŞLA KARŞILIYORLAR"

Dışişleri kaynakları, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye'nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

ABD ile Menbiç görüşmeleri devam ediyor

TEL RIFAT MESELESİ

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat'in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi.