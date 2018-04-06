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merkezli / operasyonu! 14 muvazzaf asker gözaltına alındı

merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 10:15
Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 14 muvazzaf asker gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen muvazzaf askerler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Aydın, Kırklareli, Konya, Samsun ve Sivas'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan 14 askeri personel gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 14 muvazzaf asker gözaltına alındı
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