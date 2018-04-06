FETÖ sanığı eski polise 9 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir 'de FETÖ PDY 'ye ilişkin davada meslekten ihraç edilen polis memuruna 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İSTİŞARE GRUBUNDA YER ALMIŞ

Duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 4 bin 296 kez bağlandığı tespit edilen Akyel'in program üzerinden iletişime geçtiği kişilerin çoğunun FETÖ şüphelisi ya da sanığı olduğu, tanık ifadesine göre örgütün istişare grubunda yer aldığı ve kapatılan Bank Asya'da parasının bulunduğu gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Akyel, örgüt mensubu olmadığını, görevi gereği terörle mücadele ettiğini ileri sürdü. 20 aydır tutuklu olduğunu ancak bunu çocuklarından sakladığını söyleyen Akyel, beraat ve tahliyesini istedi.

"ÖRGÜT ABİSİ"

Mahkeme heyeti, ByLock'u kullandığı tespit edilen ve tanık beyanlarına göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro'dan sorumlu "örgüt abisi" konumunda olan eski polis memuru Akyel'i, kamusal kudret kullanarak meydana getirebileceği zarar ve tehlikeyi de dikkate alarak 6 yıl 4 ay hapis cezalandırdı.Cezayı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıl 6 aya çıkartan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'nın temmuz ayında emniyet ekipleri, meslekten ihraç edilen polis memuru Mevlüt Akyel'i gözaltına almıştı. Tutuklu sanık Akyel hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.