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sanığı e 9 yıl 6 ay hapis cezası

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yargılanan eski emniyet mensubu, 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:14
FETÖ sanığı eski polise 9 yıl 6 ay hapis cezası
'de /'ye ilişkin davada meslekten ihraç edilen polis memuruna 9 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İSTİŞARE GRUBUNDA YER ALMIŞ

Duruşma savcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı 'a 4 bin 296 kez bağlandığı tespit edilen Akyel'in program üzerinden iletişime geçtiği kişilerin çoğunun FETÖ şüphelisi ya da sanığı olduğu, tanık ifadesine göre örgütün istişare grubunda yer aldığı ve kapatılan 'da parasının bulunduğu gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Akyel, örgüt mensubu olmadığını, görevi gereği terörle mücadele ettiğini ileri sürdü. 20 aydır tutuklu olduğunu ancak bunu çocuklarından sakladığını söyleyen Akyel, beraat ve tahliyesini istedi.

"ÖRGÜT ABİSİ"

Mahkeme heyeti, ByLock'u kullandığı tespit edilen ve tanık beyanlarına göre İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro'dan sorumlu "örgüt abisi" konumunda olan memuru Akyel'i, kamusal kudret kullanarak meydana getirebileceği zarar ve tehlikeyi de dikkate alarak 6 yıl 4 ay hapis cezalandırdı.Cezayı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 9 yıl 6 aya çıkartan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'nın temmuz ayında emniyet ekipleri, meslekten ihraç edilen polis memuru 'i gözaltına almıştı. Tutuklu sanık Akyel hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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FETÖ sanığı eski polise 9 yıl 6 ay hapis cezası
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