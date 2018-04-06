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şüphelisi 6 asker adliyede

merkezli 6 ilde düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 6 asker, adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:03
FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda görev yapan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Hatay, , , ve 'da gözaltına alınan 6 asker, Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ. ile astsubaylar B.A. ve G.K. adliyeye sevk edildi.

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FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede
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