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Firari emniyet müdürü ve yarbaya "gaybubet" operasyonu

Ankara'daki / soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü ile yarbay, 'de saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:39
Firari emniyet müdürü ve yarbaya gaybubet operasyonu

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü ile yarbay, örgütün 'deki gizli evlerinde yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkarılan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4. sınıf emniyet müdürü H.Y. ile kurmay yarbay M.E.C'nin Kayseri'de olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ortak çalışma başlattı.

Örgütün kent merkezinde kullandığı "gaygubet evi" olarak adlandırılan 2 adrese düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Firari emniyet müdürü ve yarbaya "gaybubet" operasyonu
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