Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Flaş belleğin sırrını kayıp CD çözer’

‘Flaş belleğin sırrını kayıp CD çözer’

mağduru eski albaylar ve Gürsel Tokmakoğlu: Kayıp flaş bellekle aynı dönemde Genelkurmay’dan bir de CD geldi, onu araştırsınlar

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018
‘Flaş belleğin sırrını kayıp CD çözer’

itirafçısı eski Albay in'in ifadesiyle tekrar gündeme gelen 'nün kayıp flaş belleğine ilişkin olayın tanığı 2 emekli subay SABAH'a konuştu. , flaş bellekle ilgili kendisine soruşturma izni verilmediğini ifade ederken, general olacakken tasfiye edilen eski Albay Gürsel Tokmakoğlu ise, "Bir ay sonra Genelkurmay'dan aynı çerçevede bir de CD geldi. Kimse bu CD'den bahsetmiyor. Olay basit bir flaş bellek olayı değil" dedi.

EMEKLİLİĞE ZORLADILAR
15 Temmuz darbe girişimine katılan eski Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Selçuk Başyiğit'in, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına zemin oluşturan flaş bellek ile ilgili itirafçı ifadesi Akıncı dava dosyasına girmişti. Başyiğit, 2006'da İzmir'de FETÖ'cü bir subayın düşürdüğü ve FETÖ'cü subaylarla astsubaylara ilişkin bilgilerin yer aldığı flaş belleğin önce Kara Kuvvetleri'ne, oradan Genelkurmay'a, oradan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gittiğini, flaş bellek ile ilgili TSK içinde soruşturmayı engellemek için de örgütün Hava Kuvvetleri imamı 'ün devreye girdiğini itiraf etti.
Flaş bellek olayına ilişkin dönemin 2 ismi SABAH'a açıklamalar yaptı. Ergenekon ve Balyoz mağduru emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, kendisine soruşturma izni verilmediğini belirterek, "Flaş bellek Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na gitti. Oradaki arkadaşlarımız idari tahkikat başlattılar. Ancak idari soruşturmayı yürüten Tümgeneral Erol Özgil ile Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu'nun görevden alınmasını sağladılar" dedi.
Generalliği engellenen dönemin İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da şöyle dedi: "Olay basit bir flaş bellek olayı değil. 2.5 ay çalışma yaptık. 698 şifreli dosyadan 280 küsurunu açtık. Genelkurmay'dan aynı çerçevede bir de CD geldi. Bu CD'deki bilgilerin hazırlanışı, formatı aynı. Konuya vakıf olanlar devlete bilgileri versin, vermeyeni de savcı davet etsin."

SORUŞTURANLAR TASFİYE EDİLDİ
Flaş bellek soruşturmasını yürüten Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ile İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu tasfiye edildi. Özgil'in yerine , Tokmakoğlu'nun yerine de Selçuk Başyiğit getirildi. 10 yıl sonra Akın Öztürk, 15 Temmuz'un en rütbeli darbecisi olarak sahneye çıktı. Selçuk Başyiğit de darbeye katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Flaş belleğin sırrını kayıp CD çözer’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN