‘Flaş belleğin sırrını kayıp CD çözer’

15 Temmuz itirafçısı eski Albay Selçuk Başyiğitin'in ifadesiyle tekrar gündeme gelen FETÖ'nün kayıp flaş belleğine ilişkin olayın tanığı 2 emekli subay SABAH'a konuştu. Ahmet Zeki Üçok, flaş bellekle ilgili kendisine soruşturma izni verilmediğini ifade ederken, general olacakken tasfiye edilen eski Albay Gürsel Tokmakoğlu ise, "Bir ay sonra Genelkurmay'dan aynı çerçevede bir de CD geldi. Kimse bu CD'den bahsetmiyor. Olay basit bir flaş bellek olayı değil" dedi.

EMEKLİLİĞE ZORLADILAR

15 Temmuz darbe girişimine katılan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Selçuk Başyiğit'in, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına zemin oluşturan flaş bellek ile ilgili itirafçı ifadesi Akıncı dava dosyasına girmişti. Başyiğit, 2006'da İzmir'de FETÖ'cü bir subayın düşürdüğü ve FETÖ'cü subaylarla astsubaylara ilişkin bilgilerin yer aldığı flaş belleğin önce Kara Kuvvetleri'ne, oradan Genelkurmay'a, oradan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gittiğini, flaş bellek ile ilgili TSK içinde soruşturmayı engellemek için de örgütün Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün devreye girdiğini itiraf etti.

Flaş bellek olayına ilişkin dönemin 2 ismi SABAH'a açıklamalar yaptı. Ergenekon ve Balyoz mağduru emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, kendisine soruşturma izni verilmediğini belirterek, "Flaş bellek Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na gitti. Oradaki arkadaşlarımız idari tahkikat başlattılar. Ancak idari soruşturmayı yürüten Tümgeneral Erol Özgil ile Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu'nun görevden alınmasını sağladılar" dedi.

Generalliği engellenen dönemin İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu da şöyle dedi: "Olay basit bir flaş bellek olayı değil. 2.5 ay çalışma yaptık. 698 şifreli dosyadan 280 küsurunu açtık. Genelkurmay'dan aynı çerçevede bir de CD geldi. Bu CD'deki bilgilerin hazırlanışı, formatı aynı. Konuya vakıf olanlar devlete bilgileri versin, vermeyeni de savcı davet etsin."

SORUŞTURANLAR TASFİYE EDİLDİ

Flaş bellek soruşturmasını yürüten Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ile İstihbarat Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu tasfiye edildi. Özgil'in yerine Akın Öztürk, Tokmakoğlu'nun yerine de Selçuk Başyiğit getirildi. 10 yıl sonra Akın Öztürk, 15 Temmuz'un en rütbeli darbecisi olarak sahneye çıktı. Selçuk Başyiğit de darbeye katıldı.