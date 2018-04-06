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'te 'cülere "ankesörlü telefon" operasyonu

'te 'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Örgütün mahrem abilerinin ankesörlü telefonla yaptığı çağrı ile örgütlendikleri belirlenen şahıslardan 2'si tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 22:27
Gaziantep'te FETÖ'cülere ankesörlü telefon operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında örgütün TSK'daki kripto (gizli) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefon çağrısı yoluyla örgütlendikleri tespit edilen şahıslardan 14'ü sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. 14 şüpheliden 2'si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 12'si hakkında ise adli kontrol kararının uygulandığı bildirildi.

ÖNEMLİ BİLGİLER EDİNİLDİ

Adli kontrol kararı uygulanan şahısların ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak örgütün çözülmesinde ve üst yapılanmasına dair önemli bilgiler verdikleri belirtildi.
Gözaltındaki diğer 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Gaziantep'te FETÖ'cülere "ankesörlü telefon" operasyonu
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