Hüyük’te şehitler anısına hatıra ormanı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Yurt Müdürlüğü tarafından Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikme organizasyonu ile şehitler anısına hatıra ormanı alanı oluşturuldu.
Programa, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Başkan Yardımcısı Cüneyt Ülvan, KYK
Beyşehir Müdürü Mustafa Songül, İlçe Müfüsü Abdullah Yalman, İlçe Mili Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş, KYK Beyşehir yurdunda kalan üniversite öğrencileri ile yurt çalışanları, mahalle sakinleri katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından İmrenler Mahallesi Muhtarı Fadime Açıkbaş, KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği organizasyondan dolayı teşekkür ederek Yurt Müdürü Songül'e bir plaket takdim etti. Ardından alanda oluşturulan hatıra ormanında, bin orman fidanı, protokol ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.