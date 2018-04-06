İstismarcı müdüre dava

İstanbul Kâğıthane'de 6. sınıfa giden 10 yaşındaki erkek öğrenciye defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü C.C.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede C.C.E.'nin mağdur M.C.S.'nin okulunda müdür olarak görev yaptığı, birkaç kez mağduru odasına çağırarak kapıyı kilitlediği ve perdeleri indirerek cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi. C.C.E. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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