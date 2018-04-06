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Jandarma metruk bina içerisinde 41 kilo 752 gram eroin ele geçirdi

Son dakika... Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bina içerisinde yapılan aramada 41 kilo 752 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:24
Jandarma metruk bina içerisinde 41 kilo 752 gram eroin ele geçirdi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bina içerisinde yapılan aramada 41 kilo 752 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Başkale ilçesi Kavurgalı Mahallesinde bulunan metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde bırakıldığı ihbarının alınması üzerine, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yapılan kontrol ve arama neticesinde, çuval içerisinde 80 paket halinde 41 kilo 752 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltınırken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Jandarma metruk bina içerisinde 41 kilo 752 gram eroin ele geçirdi
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