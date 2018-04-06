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Kim gelirse gelsin mücadele sürecek Başbakan Yıldırım, “İster Menbiç, ister Fırat’ın doğusu, batısı olsun terör tehdidi olduğu müddetçe o bölgelerde taviz vermeyiz” dedi

Giriş Tarihi: 6.4.2018