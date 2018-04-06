Kim gelirse gelsin mücadele sürecek

Başbakan Binali Yıldırım
, Fransa'nın Menbiç'e 50 asker daha göndereceği haberleri için "İster Menbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu, batısı olsun terör tehdidi olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin önemi yok" diye konuştu. Moğolistan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı
'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yıldırım, özetle şunları söyledi: FETÖ'YÜ DE KONUŞACAĞIZ:
Moğolistan ile Türkiye arasında derin bağlar ve ortak kültür ve geleneklerimizden güç alan ilişkilerimiz yıldan yıla gelişiyor, güçleniyor. Bununla beraber özellikle iki ülke arasındaki coğrafi yakınlık çok fazla olmasına rağmen ilişkilerimizin gittikçe geliştiğini ama gerçekte de olması gereken potansiyeli yansıtmadığını biliyoruz. Bu nedenle bu ziyaret sırasında ekonomi başta olmak üzere hava ulaştırması ve kültürel münasebetlerde kapsamlı görüşmeler yapacağız, kararlar alacağız. Ayrıca FETÖ ile mücadele konusunda muhataplarımızla etraflıca görüşme fırsatımız olacak. Yine iki ülke arasında birçok alanda bir dizi ikili anlaşmayı da imzalayacağız. AFGANİSTAN'A GEÇECEĞİZ:
Moğolistan'a gitmişken Türk tarihinin yazılı ilk eserlerini, Türk tarihinin izlerini görme fırsatı da bulacağız. Ve geçmişimizle ilgili tarihi vesikaları da görme imkanımız olacak. Moğolistan ziyaretinin hemen arkasından Afganistan'a geçeceğiz. TİKA'nın Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nda inşa ettiği ve Şehit Bülent Aydın'ın aydının ismini verdiği camii ve Kabil Kız Lisesi'nin de açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Afganistan'daki Türk görev kuvvetini ziyaret edeceğiz ve bir araya gelmiş olacağız. KABİNE DE DEĞİŞİKLİK YOK:
(Mehmet Şimşek
'in istifa edeceği iddiaları) İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez, Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır, bugün de İstanbul'da ekonomi konusunda bir toplantı için bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapacağımız zaman yaparız. Bugün için gündemimizde böyle bir şey yok. Hükümetimizin çalışmaları devam ediyor. Planladığımız programları icra etmeye devam ediyoruz. MENBİÇ'E KİMİN GELDİĞİNİN ÖNEMİ YOK:
(Fransa da Menbiç'e asker gönderiyor) Nedense herkes oraya hevesleniyor. ABD geldi, şimdi Fransa geliyor ama başkaları da gelebilir. Ama gelen "buranın sahipleri kim" diye sormuyor. Nüfusun yüzde 90'ından fazlası Arap ama maalesef köle muamelesi görüyorlar, itilip kakılıyorlar. Dışardan gelenler burada başköşeye geçmiş durumdalar. Bizim itirazımız da buna. Bırakın da geleceklerine kendileri karar versin. Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Menbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu, batısı olsun terör tehdidi olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz bu mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin önemi yok.