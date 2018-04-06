Kırmızı kategorideki terörist 47 günlük yuvayı yıkmış!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu Medeni Sayılgan'ın, 8 yıl önce Osmaniye'de bir lojmana düzenlediği roketatarlı saldırıda 23 yaşındaki teğmen eşi Pınar Akdağ'ı 47 günlük evli iken şehit etmesi örgütün kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Pülümür ilçesi kırsalında, önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin sivilleri dahi hedef almaktan çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün sözde Erzurum grubu mensubu olan 7 teröristin katıldıkları eylemlere ilişkin güvenlik güçlerinin araştırması sürüyor.

Bir çok eyleme katılan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in de bulunduğu teröristlerden özellikle aynı listenin kırmızı kategoride bulunan ve 25 yıl önce örgüte katılan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın (40) birçok terör eyleminin faili olduğu anlaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu olan ve 4 milyon lira ödülle aranırken etkisiz hale getirilen Sayılgan'ın, örgütün sözde Hatay-Amanos saha sorumlusuyken 10 Haziran 2010'da, Osmaniye-Gaziantep D-400 karayolu yakınındaki Kanlıgeçit Jandarma Komutanlığına düzenlenen roketatarlı saldırının da planlayıcısı ve faili olduğu belirlendi.

TERÖRİST SAYILGAN, 47 GÜNLÜK EVLİ GELİNİ KATLETMİŞ

Sayılgan'ın, 8 yıl önce komutanlık binası yanındaki askeri lojmanın da isabet aldığı akşam saatlerindeki bu saldırıda, söz konusu dönemde aynı komutanlıkta görev yapan Teğmen Cumhur Akdağ'ın balkonda bulunan 23 yaşındaki eşi Pınar Akdağ'ı yaraladığı öğrenildi. Yeni evlendiği eşine destek için geldiği lojmanda yaralanan Pınar Akdağ'ın ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 47 günlük evli iken can verdiği belirtildi.

Şehit Pınar Akdağ'ın naaşı, memleketi İzmir'de, eşi Cumhur Akdağ ve yakınlarının yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, dönemin Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, dönemin İzmir Valisi Cahit Kıraç ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Terörist Sayılgan'ın bu eylemi, yıllarca çocuk ve kadınları dahi hedef almaktan çekinmeyen eli kanlı PKK'nın sivillere yönelik kanlı saldırılarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

SAYILGAN VE BERABERİNDEKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Pınar Akdağ'ın şehit edilmesinin yanı sıra aynı yıl İskenderun'da 7 askerin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu 16 ayrı terör olayına karıştığı saptanan terörist Sayılgan ile beraberindeki Çetin, Malazgirt ve diğer 4 terörist, Pülümür ilçesindeki çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Teröristlerden 4 M16 piyade tüfeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, iki sırt telsizi, bir el telsizi, 5 kalaşnikof şarjörü, 642 kalaşnikof ve M16 mühimmatı, 20 M16 şarjörü, 10 el bombası, antitank roket atar mühimmatı, 17 dolu tüp, 3 akü, dürbün, 7 şemsiye, 4 sırt çantası, 10 çift ayakkabı, soba, 10 battaniye, 7 uyku tulumu, 4 mont, iki çift kar elbisesi, 5 panço, 10 mat, 30 çakmak gazı, 20 koli bandı, 50 kilogram şeker, 20 paket çay, 50 kilogram tuz, 10 kilogram kuru yemiş, 70 kilogram pirinç, 60 kilogram mercimek, 50 kilogram fasulye, 50 kilogram bulgur, 20 kilogram dut pekmezi, 100 kilogram tütün, iki yemek ocağı, 10 pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Sayılgan ve beraberindeki 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle örgütün sözde Erzurum grubu çökertilmişti.