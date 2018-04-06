Meclis Genel Kurulu’nda CHP-HDP ittifakı

CHP ve HDP ittifak kurarak AK Parti'nin grup önerisinin gündeme alınmasına engellemeye çalıştı Meclis Genel Kurulu'nda önceki gün oturumu yöneten HDP'li Meclis Başkanvekili Mithat Sancar'ın AK Parti'nin uluslararası anlaşmalarda konuşma sürelerine yönelik verdiği grup önerisini işleme almaması ile başlayan gerginlik dün de devam etti. Genel Kurul CHP-HDP ittifakına sahne oldu. AK Parti'nin grup önerisinin gündeme alınmasına tepki gösteren CHP ve HDP Genel Kurul salonunu terk etti. Sancar'ın AK Parti'ye yönelik tutumundan dolayı TBMM Genel Kurulu'nu dün İsmail Kahraman yönetti. CHP ve HDP'nin, Genel Kurul'u Kahraman'ın yönetmesini 'kayyum' olarak nitelendirmesi tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanı'nın takdir ettiği zaman Genel Kurul'u yönetebileceğini, bu yetkiyi "darbe, kayyum" olarak nitelendirmenin büyük bir cehalet ürünü olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Kahraman ise "Bir birleşim içindeki oturumlarda da değişiklik yapılabilir. Bu da tabii bir haktır. Bu bir kayyum değildir. Yaptığım hukuka uygundur. Siz önceki gün kendinizi Anayasa Mahkemesi'nin de üstünde gördünüz. Bu çok yanlış bir hadisedir. İki grubun önerisini işleme alıp üçüncüye 'Bunu ben İçtüzüğe aykırı görüyorum' dediğinizde, sonu alınmaz yanlışlıklara gidilir" dedi.

GENEL KURUL'U TERK ETTİLER

?Genel Kurul'da CHP ve HDP'nin talebiyle, AK Parti'nin grup önerisinin gündeme alınmasına ilişkin usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının ardından AK Parti'nin grup önerisi gündeme alındı. CHP ve HDP kararı protesto ederek Genel Kurul salonundan ayrıldı. Öte yandan Genel Kurul'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, kadın oyuncuları sahneye çıkarmadığı iddiası da gündeme geldi. HDP ve CHP'li vekillerinin eleştirilerine yanıt veren Kahraman, şöyle konuştu: "Ben herkesin köpürttüğü şu sahne meselesini izah etmek istiyorum. Bir kere şunu ifade edeyim: Yalan, iftira, tezvir. Kesinlikle A'dan Z'ye yok böyle bir vaka. Olmayanı var diye göstermek ahlakın dışındadır, dürüstlüğün dışındadır, ar duygusunun dışındadır. Çok ayıp. Biz sanatın yanındayız. Kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Kadınlar bizim annemiz."