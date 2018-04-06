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'dan 'den çekilme iddialarına "dedikodu" nitelemesi

Başkanı Trump'ın gündeme bomba gibi düşen "'den çekileceğiz" açıklamasının ardından, bir çok Amerikalı yetkiliden buna karşı sesler yükselmekte gecikmedi. Son olarak, Sözcüsü White, "Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında’ dediğini biliyorum çünkü 'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 02:04
Pentagon'dan Suriye'den çekilme iddialarına dedikodu nitelemesi

Savunma Bakanlığı () Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı 'ın ABD kuvvetlerini 'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"DEDİKODULARI DUYDUM"

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, 'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü 'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ'ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması

Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

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Pentagon'dan Suriye'den çekilme iddialarına "dedikodu" nitelemesi
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