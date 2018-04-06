Sahil Güvenlik ve Jandarmanın göz bebeği eğitim yuvası

Kuruluşu 1839'a kadar uzanan Jandarma Teşkilatının personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilk jandarma okulu, 1904'te Selanik'te kuruldu.

İstanbul, İzmit, Konya ve Ankara'da faaliyet gösteren okul, 1997'de şu an bulunduğu Şehit Korgeneral İsmail Selen Kışlası'na taşınarak Jandarma Okullar Komutanlığı adını aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Jandarma Okullar Komutanlığı kapatılarak yerine 31 Temmuz 2016'da yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.





Çankaya İncek Mahallesi'nde bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının adeta göz bebeği konumunda. Akademi içerisinde Eğitim Merkezi Komutanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu ile Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunuyor.

Subay adayları Subay Eğitim Merkezi (SUEM) ve fakülte, astsubay adayları ise Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) ve meslek yüksek okulu bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçiriliyor.

Akademide kayıtlı subay ve astsubaylar, trafikten olay yeri incelemeye, haritacılıktan silaha kadar tüm branşlarda alanında uzman personelden ders alıyor.





DERSTE ÖĞRENDİKLERİNİ SAHADA UYGULUYORLAR

Aldıkları dersleri Akademi içerisindeki sahalarda uygulama imkanı da bulan subay ve astsubaylar, böylece sınıf ortamında edindikleri bilgileri daha kalıcı hale getiriyor.

Trafik derslerinde karayollarında karşılaşılan durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin eğitim alan subay ve astsubaylar, olay yeri inceleme derslerinde bir olayın aydınlatılması için delil toplama konularında bilgilendiriliyor.

Haritacılık dersinde operasyon düzenlenecek bölgeye ait maket üzerinde planlamalar yapan subay ve astsubaylara silah dersinde ise silahların özellikleri ve kullanım alanları anlatılıyor.





ŞEHİTLİK ÖNÜNDE "KOMANDO ANDI"



Akademi bünyesinde bulunan komando birlikleri ise sahip oldukları yeteneklerle göz dolduruyor. Yüksek becerilere sahip komandolar, sergiledikleri performanslarla adeta düşmana korku salıyor.

AA'nın Akademide gerçekleştirdiği çekimlerde komando birliklerinin, Şehitler Anıtı önünde hilal şeklinde sıralanarak "Komando Andı"nı okuduğu anlar da görüntülendi.

SOSYAL AKTİVİTELER



Subay ve astsubaylar, Akademi bünyesinde bulunan sosyal tesislerden faydalanarak derslerin stresini atma imkanı buluyor.

Akademide bulunan subay ve astsubayların sportif faaliyetlerde bulunmasına da büyük önem veriliyor.

Subay ve astsubaylar, Akademinin sahip olduğu olimpik tesislerde yeteneklerini geliştiriyor.

Ayrıca resim, satranç ve müzik gibi eğitsel kol faaliyetleriyle subay ve astsubayların sahip oldukları sanatsal yetenekleri sergilemelerine de imkan tanınıyor.





AKADEMİNİN MİSYONU



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Akademide yürütülen faaliyetler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Akademinin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Kurtoğlu, "Öğrenci ve kursiyerlerimizi, mesleki değerlere sahip, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yasalarla verilen mülki, adli ve diğer görevleri yapabilecek, modern teknolojilerin tüm imkanlarını kullanmasını bilen ve izleyen, bilimsel bakış açısına sahip, insan haklarını benimseyen, kurum kültürü, birlik ruhu, silah arkadaşlığı ve aidiyet duygusu gelişmiş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının saygınlığını koruyacak şekilde yetiştirme misyonu ile hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Kurtoğlu, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı adına 750 sözleşmeli ve muvazzaf subay, 4 bin 400 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay ve 16 sözleşmeli devlet memuru, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına ise 112 sözleşmeli ve muvazzaf subay, 235 sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı yapılacağını bildirdi. Kurtoğlu, her iki komutanlık için subay alımlarının Ankara merkezli olduğunu, subay alımı için 19 Mart'ta başlayan başvuruların, 8 Nisan'da sona ereceğini belirtti.





4 BİN 500 ASTSUBAY ALIMI İÇİN PLANLAMA YAPILIYOR



Yeni alımların da planlandığını bildiren Kurtoğlu, "Aynı şekilde her iki kurum için bu ay 4 bin 500 sözleşmeli ve muvazzaf astsubayın alımına başlanması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl uzman erbaş alımlarına 125 binin üzerinde başvuru yapıldığını kaydeden Kurtoğlu, komando ve asayiş branşları için yeni alımın bu yıl sonbahar ve kış dönemlerinde yapılabileceğini ancak 2018 yılı kontenjanının dolması durumunda bu yıl yeni alım yapılmayacağını söyledi.





"GENÇLERİMİZİ AKADEMİMİZE BEKLİYORUZ"



Onurlu ve saygın bir mesleğe sahip olduklarını vurgulayan Kurtoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fakültemizde ileri seviyede İngilizcenin yanı sıra ikinci bir dil de öğretiyoruz. Öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda görev yapabilecek şekilde yetiştirmeyi hedefledik. İnanıyoruz ki uluslararası alanda da ülkemizin saygınlığını artıracak şekilde görev yapacaklardır. Ayrıca unutmayalım, burada lider personel yetiştiriyoruz. Mezun olduklarında her birisi birer komutan olacak, ülkemizin iç güvenliğinde söz sahibi olup sorumluluk alacak, Peygamber ocağında bu kutsal vazifeyi yapacak, ailelerinin, eşlerinin, dostlarının, milletimizin kahramanı olacaklar. Bizim mesleğimiz; cesaret, fedakarlık, zeka, güç ve kuvvet ister. Bu özelliklere sahip gençlerimizi Akademimize bekliyoruz."