Sanıklara rekor ceza talebi

Ankara
Merasim Sokak'ta, 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili davada iddianame tamamlandı. 68 sanıklı davada 9 sanık için 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istendi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada Savcı Mustafa Manga, sanıklar Kudbettin Onur, Metin Onur, Hüseyin Karadaş, Hayrettin Tomak, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Sinem Oğuz ve Metin Aslan'ın 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanıklara ayrıca "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 700'er yıl, "patlayıcı bulundurmak, nakletmek" suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.