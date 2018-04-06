Seninleyiz Berivan

Adana'da kayınbiraderinin cinsel saldırısına uğrayan, sonrasında ailesi çocuklarını istemediği için onları bırakıp Hatay'a baba evine gitmek zorunda kalan Demet B. (27) çocuklarına kavuştu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Hatay'a getirilen Berivan (11), Şirat (8) ve Berat'ın (4) annelerine kavuşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Bakan Kaya, "Annemizin 'Ben çocuklarımı istiyorum' çağrısı üzerine harekete geçtik. Önce dedeyi ikna ettik sonra yavrularımızı anneleriyle buluşturduk. Annemiz güçlü bir kadın ve daha da güçlü olacak" dedi. Eşi cezaevinde olan Demet B., eşinin kardeşi Sezer B. (30) tarafından darp edilip, cinsel istismara uğramıştı. Olayın ardından genç kadının Hatay'dan gelen babası Ramazan B. "Çocukları istemiyorum, babasının ailesi baksın" diyerek üç torununu bırakıp, kızını alıp Hatay'a götürdü.

BAKAN: BERİVAN POLİS OLACAK

Çocuklarından ayrı kalan Demet'in dramının SABAH'ta yayımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla 3 çocuk dün Adana İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatay'a getirildi. Hatay'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay Valiliği'nde anne Demet B. ile görüştü. Daha sonra üç çocuk Valiliğe getirildi. Çocuklarını karşısında gören genç kadın gözyaşlarını tutamadı. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Bakan Kaya, onlarla sohbet etti. Ailenin son bir yıldır sosyal hizmet ve yardım imkânlarıyla desteklendiğini belirten Bakan Kaya, "Çocuklar okusun diye ailelerinden ayrı kalmasınlar diye Türkiye genelinde 108 evladımızı ailesinin yanında destekliyoruz. Çocuklarımızın güzel hayalleri var. Berivan polis, Şirat ise asker olmak istiyor. Olayın ardından ailemizin yanında olduk. Çocukları annenin isteği üzerine korumamız altına aldık. Annenin 'Ben çocuklarımı istiyorum' çağrısı üzerine önce dedeyi psikologlarımızla ikna ettik. Daha sonra üç yavrumuzu anneleriyle buluşturduk. Annemiz güçlü bir kadın ve daha da güçlü olacak. Biz ona psikolojik destek de vereceğiz. Evlatlarımızın eğitimini de yakından takip edeceğiz. Hayallerine ulaşmaları için güçlü bir geleceğe hazırlanmaları için takibimizde kontrolümüzde olacaklar. Psikolojik ve ekonomik olarak da desteğimiz sürecek. Hatay'da yaşamaya devam edecekler" diye konuştu. Çocuklarına kavuşan Demet B. ise "Artık çok mutluyum. Çocuklarım yanımda. Onları çok özlemiştim" diyerek çocuklarına sarılıp, kokladı. Annesi Hatay'a götürülürken sarılıp ağlayan Berivan ise, "Artık annemi bırakmayacağım" dedi.

EV İŞ VE EĞİTİM SÖZÜ

Bakanlık annenin kendi ayakları üzerinde durmasının ardından çocuklarla birlikte yaşanması için bir ev tutacak ve mutlu bir yuva içinde yaşamalarını sağlayacak. 2 yıldır bakanlığın dar gelirli aileler için özel olarak verdiği yaklaşık bin liralık Sosyal Ekonomik Destekten (SED) faydalanan aileye çocukların mağduriyetinin en aza indirilmesi için 3 çocuk için de SED verilecek. Anneye de iş bulma ve maddi desteklerin yanı sıra çocuklarıyla birlikte psikososyal destek de verilerek hayatının normale dönmesi sağlanacak.

DAVANIN DA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, olaydan sonra tutuklanan Sezer B. ile ilgili olarak davayı takip edeceklerini belirterek, "Zanlının hak ettiği cezayı alması, adaletin yerini bulması için bakanlık olarak takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.