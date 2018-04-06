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: 'da 8 şüphelisi adliyeye sevk edildi

haberi... 'da / soruşturması kapsamında iki gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4'ü kadın, 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 11:07
Son dakika: Bursa'da 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve 17-25 Aralık sürecinden sonra 'ya para yatırdıkları belirlenen M.M., Z.M., M.A.K., S.K., S.M., Z.K., B.O. ve M.M.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından 8 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Bursa'da 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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