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: Genel Başkanı hakkında suç duyurusu

haberi...'de bir şehit yakını, Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:48
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

'de bir şehit yakını, Genel Başkanı Kemal hakkında, Cumhurbaşkanı 'a yönelik sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

ŞEHİT AİLESİNDEN SUÇ DUYURUSU

'da görev yaptığı sırada 'lı teröristlerce 28 Temmuz 2004'te şehit edilen 'ın oğlu Hamza Yoldaş, CHP'nin 3 Nisan'daki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatanı uğruna şehit olmuşlar arasında ayrım yaptığı, şehitleri sınıf olarak ayırdığına ilişkin iddiasının şehit aileleri ve halk üzerinde kin ve nefret uyandırdığına vurgu yapılan dilekçede, "(Kılıçdaroğlu hakkında) Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına, şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim." denildi.

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Son dakika: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
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