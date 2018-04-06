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Son dakika: Diyarbakır'da 'ya geniş kapsamlı operasyon gerçekleştiriliyor

Diyarbakır’ın ile Kulp ilçeleri arasında güvenlik güçleri ile ’lı teröristler arasında çıkan da, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 15:11

Diyarbakır'ın ile Kulp ilçeleri arasında güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan da, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ile Lice ilçeleri arasında bulunan Demirli köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik korucuları Ş.Ş. ile H.Y. yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler arazi şartlarından faydalanarak kaçarken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

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Son dakika: Diyarbakır'da PKK'ya geniş kapsamlı operasyon gerçekleştiriliyor
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