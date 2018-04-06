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Son dakika: Eski çalışanlarına operasyonu

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaları kapsamında, 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak Ankara merkezli 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 11:09
Son dakika: Eski TRT çalışanlarına FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturmaları kapsamında 20 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Ankara, , Adıyaman, ve 'da operasyon başlattı.

Eski TRT çalışanı oldukları öğrenilen 20 zanlının gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor.

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Son dakika: Eski TRT çalışanlarına FETÖ operasyonu
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