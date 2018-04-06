Son dakika haberi: 38 kişi hakkında flaş karar ! Aralarında avukatlar da var

FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

38 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün erkek hakim-savcı aday adaylarına yönelik açtığı örgüt çalışma evlerinin Ser. Müdür, Genel Müdür, Yönetici, Fakülteci, İzdivaçcı, Bilgi İşlem ve Personel sorumlusu olarak adlandırılan üst yöneticileri, abi- imamları olan 25 şüpheli ile örgüt çalışma evlerinde kalan üye olarak adlandırılan 13'ü avukat olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 18 ilde operasyon talimatı verildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 38 şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün Hakim-Savcı sınav evlerinde özel olarak yetiştirildikleri belirlenen 68 şüpheliye operasyon düzenlenmiş, operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.