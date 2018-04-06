Son dakika: Muş'ta terör operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, "Şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal 2018-49" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

OPERASYONDA BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Varto ilçesinin Teknedüzü köyü kırsalında yapılan arazi taramasında 7 kalaşnikof tüfek, buna ait 12 bin 471 fişek, 1625 M-16 tüfek fişeği, 892 biksi fişeği, 125 G3 tüfek fişeği, 9 el bombası, 30 metal kalaşnikof tüfek şarjörü, 12 el bombası fünyesi, 4 plastik M-16 tüfek dipçiği, 2 kalaşnikof tüfeğine ait seyyar dipçik, RPG-7 roketatar mühimmatı (antitank), RPG-7 roketatar sevk fişeği, keskin nişancı tüfek dürbünü, 3 M-16 tüfek yayı, 4 M-16 tüfek icra yayı, 2 el telsizi, 7 güç kaynağı devresi, 3 saat (bomba düzeneği için), 3 fotosel (bomba düzeneği için), elektrik devresi (patlayıcı madde düzeneği için hazırlanmış), 4 şarjör kütüklüğü, 2 deri tabanca kılıfı, tabanca şarjör kılıfı, tabanca şarjörü ve 100 metre elektrik kablosu, 58 büyük pil, 38 kalem pil, 2 adaptör, 2 el feneri, 12 kilogramlık tüp, 5 paket yapıştırıcı, 2 tüp sprey boya, 2 paket sargı bezi, 2 yara bandı, enjektör, pamuk, tablet ilaç, çok sayıda örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.