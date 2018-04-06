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Son Dakika: 'ya operasyon! ler didik didik aranıyor

Son dakika haberi... ’de 3 ilde terör örgütü ’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. lerle dün sıcak temasın sağlandığı - sınırına ise askeri helikopterlerle takviye birlikler sevk ediliyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 13:11
Son Dakika: PKK'ya operasyon! Teröristler didik didik aranıyor

, ve kırsalında terör örgütü 'ya yönelik başlatılan 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' sürüyor. Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor. 3 ilde kırsal alanlarda yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE HELİKOPTERLE TAKVİYE

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi ile Trabzon'un Tonya ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi.

KAÇAN TERÖRİSTLER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi. Çatışma bölgeye helikopterle takviye birlikler sevk ediliyor. Bölgede yoğunlaştırılan operasyonlarda teröristlerin kaçış güzergahları havadan ve karadan takibe alındı.

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