2018 asgari fitre miktarı belli oldu

Ramazan ayının en önemli konularından birisi olan 2018 yılı için fitre miktarı belli oldu. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre bu yıl asgari fitre miktarı 19 lira olarak belirlendi.

FİTRE NEDİR?

Fitre, İslamda, varlıklı olanların ramazan ayı içinde yoksullara vermesi dince buyurulan miktarı belirli olan sadakadır. Fitre verilecek kişilerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Öncelikli olarak fakirlere ve maddi durumu güçlü olmayan kişilere verilir. Asgari miktar olan 19 liranın üstünde de insanlar fitre verebilir. Fitre'nin sosyal yardımlaşmayı da güçlendirdiği biliniyor.

2018 yılının fitre miktarı belli oldu

FİTRE NEYE GÖRE VE NASIL VERİLİR?

Fitre miktarlarının kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamayı hedeflediğinde açıklık vardır. Nitekim yemin kefaretinin "ailesine yedirdiğinin ortalamasından 10 yoksulu doyurmak" ve oruç fidyesinin de "oruca güç yetiremeyenlerin bir yoksul doyumu kadar fidye vermekle yükümlü" tutulması, fıtır sadakasının miktarı konusunda ortalama bir ölçü getirmektedir. Bu da yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacının karşılanmasıdır. Fitre mal olarak değil de, para olarak verilecekse günün şartlarına göre, yükümlülerin durumu dikkate alınarak bir tespitin yapılması daha uygun olur.