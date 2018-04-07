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hastanede tedavi görüyor

Orman ve Su İşleri Bakanı 'nun, nedeniyle 'da hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 22:40
Bakan Eroğlu hastanede tedavi görüyor

Alınan bilgiye göre, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için 5 Nisan Perşembe günü memleketi 'a gelen , rahatsızlığı nedeniyle dünkü programlarına katılamadı.

Bunun üzerine aynı gün şüphesiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Bakan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

DOKTORLAR "DİNLENME" TAVSİYESİNDE BULUNDU

Doktorların, Bakan Eroğlu'na dinlenmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi.

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Bakan Eroğlu hastanede tedavi görüyor
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