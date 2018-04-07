‘Biz şehit oluruz, yeter ki siz vatanı sattırmayın’

TSK'nın Afrin'de teröre karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 25 yaşında şehit düşen Uzman Çavuş Bekir Evren
'in, sosyal medya hesabındaki paylaşımları görenleri duygulandırdı. 'EN ÇOK İSTEDİĞİ BUYDU'
Evren, askeri kamuflajlı fotoğrafını,"Güneşi sağ elime Ay'ı sol elime verseler yine de vazgeçmem davamdan (HZ Muhammed SAV)" sözleri ile paylaştıktan üç hafta sonra şehit düştü. Şehit Evren, 2015'te uzman erbaş olmaya hak kazandığı haberini aldığında "Vatan aşkı diye bir hastalık var allah şifa vermesin..." diyerek, atama tebligatının fotoğrafını paylaşmış. Evren, şehit cenazesini tasvir eden bir paylaşıma da duygularını "vatan dedi, bir yemin etti. Ana; oğul dedi, arşı titretti. Kanınız yerde kalmayacak şehidim" diye ifade etmiş. Şehidin 1 yıllık eşi Zehra Evren
'in cenazedeki eşinin parkasını giyip, şapkasını takarak tabuta sarıldığı görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Zehra Evren "En çok istediği buydu. Türk bayrağına sarılı gelmeyi çok istiyordu." diyerek gözyaşı dökmüş, annesi Emine Evren ise "Ağlamayacağım oğlum. Düşmanlarımı sevindirmeyeceğim." demişti.