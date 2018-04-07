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Darbeci generale müebbet!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Darbeci generale müebbet!

Darbe girişiminde Garnizon Komutanı sıfatıyla hainlerle saf tutan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in hakkında Samsun'da görülen davada da karar çıktı. Samsun 3. 'ndeki karar duruşmasında Eken hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi. Diğer taraftan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bağlantılı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

TRT'YE OPERASYON: 8 GÖZALTI
Ankara, İstanbul, ve 'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 8'i yakalandı. Firari durumdaki 11 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Daha önce ihraç edilen firari emniyet müdür H.Y. ile kurmay yarbay M.E.C. Kayseri'de yakalandı.
Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz gözaltına alındı.
FETÖ'nün hâkim-savcılarına yönelik 25 kişi 18 ilde operasyon başlatıldı.
'de yurtdışına kaçarken yakalanan çift, getirildikleri 'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Darbeci generale müebbet!
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