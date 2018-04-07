Destan, müzeyle ölümsüzleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılması talimatını verdiği 15 Temmuz Müzesi için çalışmalar başladı. Müze, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'nin yanına inşa edilecek. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 kişi için de özel bölümler hazırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması amacıyla Ankara'da 15 Temmuz Müzesi'nin yapımına başlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilecek müze alanı çevrelendi. Önümüzdeki günlerde müze inşa çalışmalarına başlanacak. Müze, Külliye'nin karşısındaki Şehitler Abidesi'ni tamamlayıcı nitelikte olacak. Müzeyi gezen ziyaretçiler son olarak 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesini simgeleyen abideyi ziyaret edecek.

250 ŞEHİT İÇİN ÖZEL BÖLÜM

15 Temmuz gecesi yaşananlar, modern müzecilik teknikleriyle anlatılacak. Hazırlanacak özel alanda bazı ışık ve ses efektleri, görüntüler de kullanılacak. Müzede 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken şehit olan 250 vatandaş için de özel bölümler hazırlanacak. 250 şehidin hayat hikâyelerinin de anlatılacağı müzede, şehit ve gazilerin bazı özel eşyaları, 15 Temmuz gecesi zarar gören bazı araçların da sergilenmesi planlanıyor. Müzede Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği proje terör örgütleri de özel bir alanda anlatılacak. Proje terör örgütleri FETÖ, PKK-PYD/YPG, DEAŞ kuklalarla sembolize edilecek. Müze içersindeki sergi alanlarında 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' ilkesi vurgulanacak.

YEŞİL ALANLA UYUMLU

?Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak müze, proje alanındaki yeşil alanla uyumlu şekilde tasarlandı. Kapalı alanları zemin altında planlanan müze, daha çok açık alanlardan oluşacak. Ağaçlar arasında yapılacak yürüyüş yollarında 15 Temmuz ile ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek. Müzenin ilk etabının 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümüne yetiştirilmesi hedefleniyor.

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ REHBERLER ANLATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret eden vatandaşlara rehberlik hizmeti sağlanması talimatını da verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı, 3 rehberi anıtta görevlendirdi. Rehberlerin hem 15 Temmuz darbe girişimi hakkında hem de anıtın teknik özellikleri hakkında vatandaşlara bilgi verdiği belirtildi. Ankara'daki abidede de İstanbul'daki anıtta olduğu gibi 24 saat Kuran-ı Kerim okunması için çalışma yapılmasının da planlandığı belirtildi.

BOMBALANAN ALAN CAMEKÂN İÇİNE ALINDI

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hain darbecilerin saldırısında zarar gören Millet Camisi önündeki alan özel bir camekânla örtüldü. Bombalanan alanın etrafı da çevrildi. Ayrıca, bombalamanın ardından çekilen bir fotoğraf da bu noktaya konuldu.