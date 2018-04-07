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'da la siviller katledildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü 'tan temizlenerek huzura kavuşan ilçe merkezindeki yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. 'nin kuzeyinde iline bağlı Bab ilçesinde meydana gelen saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 17:06
El Bab'da bomba yüklü araçla siviller katledildi

'nin kuzeyinde iline bağlı Bab ilçesinde meydana gelen saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Bab'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Özgür Suriye Ordusunun () birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü 'tan temizlenen Bab ilçe merkezindeki yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Halep'deki Sivil Savunma () Müdürü Ammar Selmo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını belirtti.

Selmo, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler ekibi, patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti, güvenlik güçleri de bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

El-Bab'tan tüyleri diken diken eden görüntü

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezinde, geçen ay, polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

Türk askerinin bastığı yer yeşerdi

Bab ilçesi TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

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El Bab'da bomba yüklü araçla siviller katledildi
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