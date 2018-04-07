Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O teröristlere beraber

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhanlıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar.

SANATÇILARA HAKARET HAKKINI KİMDEN ALDIN

Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldu? Mehmetçiğimize moral vermeye gelen sanatçılarımıza hakaret etme hakkını kimden aldın. Edep Ya Hu derler.

KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTLERLE BERABER O (Kılıçdaroğlu) teröristlere beraber. Onlarla kol kola yürüdü. Biz ise Mehmedimiz yanında oluruz. Biz ise Mehmetçik ile birlikte oluruz. Dünyanın her yerinde sanatçılar ordusu ile birlikte olur. Bizimkisi çılgın ya, hayatında böyle bir şey yaşamamış. Davul zurna klarnet diyor sadece orada klarnet vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sen anca onlarla kolkola yürümekten anlarsın"

ER MEYDANINA ER OLANLAR GELİR

Kabaklı'nın güzel bir türküsü vardır. Biz onunla da yetinmedik, bir de Esat kardeşimizle er meydanını söyledik.

Orası bir er meydanıdır. Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir.

HADDİNİ SANDIKTA BİLDİRECEĞİZ

Buna (Kemal Kılıçdaroğlu) haddini sandıkta bildireceğinize ben inanıyorum. Bilenler bilmeyenlere bunu anlatmalı. Biz ona bakmayacağız kendi işimize bakacağız.