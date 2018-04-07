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İzdivaç sorumlusuna 15 yıl hapis talebi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
İzdivaç sorumlusuna 15 yıl hapis talebi

Geçtiğimiz aylarda 'da yakalanan üyesi 'Serhat' kod adlı Serkan Çelebi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çelebi'nin kayyum atanan Gür-Med şirketinde de kaydı bulunduğu kaydedildi. Hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı 'ün "izdivaç sorumlusu" olduğu ortaya çıkan Çelebi hakkında 15 yıl hapis talep edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Tolga F.'nin deşifre ettiği Çelebi, Konya Emniyeti tarafından yapılan operasyon kapsamında geçtiğimiz aylarda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İzdivaç sorumlusuna 15 yıl hapis talebi
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