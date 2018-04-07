İzmit’te Nebi Güdük Gençlik Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan
, Kocaeli
'nde İzmit Belediyesi
'nce Ensar Vakfı için yaptırılan gençlik merkezinin açılışını yaptı. Babasının imam hatip lisesinden sınıf arkadaşı olan ve geçen kasım ayında yaşamını yitiren Nebi Güdük'ün adı verilen merkezin açılışında konuşan Bilal Erdoğan, "Ülkemizle birlikte dünya da kritik bir değişimden geçiyor. Dünya böyle bir eşikteyken Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek halkın adına önemli bir adım attı. Böyle olmasaydı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında başarılı olamayabilirdik. Müslümanlar 21. yüzyıla damgasını vuracaksa Türkiye buna liderlik edecek ülkedir" dedi.