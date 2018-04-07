“Kılıçdaroğlu’nun histeri krizlerinden bıktık, usandık”

AK Parti
MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda iç ve dış siyasi gelişmeler ile Türkiye-Rusya-İran arasında gerçekleştirilen 3'lü zirve ve bunun hem Türkiye hem de dünyadaki yansımaları ele alındı.
Toplantı devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun, sanatçıların Mehmetçiğe moral için sınıra gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sözlerine sert tepki gösteren Ünal şunları söyledi:
"Sanatçılarımız oraya vatan millet sevgisiyle gittiler. Kılıçdaroğlu, son derece bölücü ve çirkin bir dil kullanmıştır. 'Ben gerilla annesi oynamak istiyorum' diyerek terör seviciliğini ifşa eden sanatçı benzerlerine sahip çıkan Kılıçdaroğlu, acaba bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıyla birlikte sanatçıların terörle savaşan Mehmetçiği ziyaret etmesinden neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun histeri krizlerinden bıkmış, usanmış durumdayız. Bu durum patolojiyi de geçti, mitomaniyi de geçti, bu artık Türkiye'yi geren, siyaseti rehin alan bir hale geldi. İnsanın da bir sabrı var. Sabır taşı olsa çatlar."