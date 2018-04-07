Köln meydanında "Alman bayraklı tabut"lar

Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen eylemde sergilenen tabutlar, çevredekilerin şaşkın ve meraklı bakışlarının hedefi oldu.

"ALMAN MEDYASI PKK'YI TEÖRÖ ÖRGÜTÜ OLARAK TANITMIYOR!"

Eylemi düzenleyen Üretmen, "Alman medyası halka burada maalesef PKK'yı terör örgütü olarak tanıtmıyor. Bu eylemle Almanların, şehit haberleriyle üzülen Türkleri anlamasını amaçlıyorum. Buranın halkı bizim terör saldırıları karşısında ne yaşadığımızı maalesef anlamıyor. Şehit haberlerini göstermiyorlar, yaptıkları terör eylemlerini göstermiyorlar. Bunlar DEAŞ'a karşı savaştı, bunlar iyi terörist imajı veriyorlar. Terörün iyisi kötüsü olmaz." dedi.

POLİSİN TAVRI FARKLI

Gazetecilere yaptığı açıklamada Üretmen, şunları söyledi:

"Almanlara afiş dağıtıp terör örgütünün kanlı eylemlerini anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki bugün burada gördüğünüz tabutlar boş ancak bizim Türkiye'de tabutlarımız gerçek. Mecbur kaldığımız operasyonu anlamalarını istiyoruz. Polisi denemek ve halkın bizimle empati kurması için DEAŞ bayrağına benzer bir beze menemen tarifi yazarak eylem yapmaya kalktım, yasakladılar.

Ancak aynı polis birkaç kilometre ileride PKK terör örgütüne gösteri izni verdi ve paçavralarını salladılar. Bu çifte standardı kınıyoruz. PKK'yı terör örgütü olarak göstermeyen Alman medyasını protesto ediyoruz."

Üretmen ayrıca bu "hain" teröristlerin "gerçek yüzünü" gösterene kadar, büyük şehirlerdeki önemli meydanlarda, bu tür dikkat çekici eylemlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.