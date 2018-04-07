Yeşil listedeki 2 terörist öldürüldü

Diyarbakır
Kulp'ta korucu Malik Yıldız'ın şehit olduğu, 6 korucunun yaralandığı saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerden 2'si öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar teröristler listesinde 'yeşil' kategoride yer alan sözde Kulp sorumlusu "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik olduğu belirlendi. Öte yandan polis istihbarat birimleri Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağları'nda bir grup teröristin eylem hazırlığı içine girdikleri bilğisine ulaştı. Bölgeye gönderilen İHA'ların Dörtyol Toktak yaylası kırsalında tepit ettiği 7 terörist F-16 savaş uçakları tarafından düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin Amanoslar saha sorumlusu olan ve aranan teröristler listesinde 1 milyon lira ödüllü 'yeşil' kategoride bulunan 'Bedrettin' kod adlı İbrahim Şengül olduğu belirlendi. Ağrı'da düzenlenen operasyonda da 3 terörist etkisiz hale getirildi.