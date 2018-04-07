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Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu

haberi... karayolunda 'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 12:21
Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu

Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu.

Daha önce teröristlerin yol kesip eylem yaptığı bölgede kurulan kontrol noktasını , Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Vali Toprak, burada görevli askerlerle bir süre sohbet etti.

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Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu
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