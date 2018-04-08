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Eşinin kamuflajıyla veda etti

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Eşinin kamuflajıyla veda etti
'daki bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan için de 'un Bafra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçen şehidin 7 aylık eşi eşi Sevde Pehlivan, cenazeye kocasının kamuflajını giyerek katıldı. Cenazeye şehit Pehlivan'ın annesi Berrin Pehlivan, babası Selçuk Pehlivan ve Samsun'da görev yapan kardeşi Astsubay Gökhan Pehlivan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekilleri ve yaklaşık 5 bin Samsunlu katıldı. Cemaat avluya sığmayınca yandaki avluda saf tuttu. Şehit Astsubay Tolga Pehlivan'ın cenazesi Bafra Şehitliği'nde defnedildi.
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Eşinin kamuflajıyla veda etti
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