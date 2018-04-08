Eşinin kamuflajıyla veda etti

Çukurca
'daki
bombalı saldırıda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan için de Samsun
'un Bafra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçen şehidin 7 aylık eşi eşi Sevde Pehlivan, cenazeye kocasının kamuflajını giyerek katıldı. Cenazeye şehit Pehlivan'ın annesi Berrin Pehlivan, babası Selçuk Pehlivan ve Samsun'da görev yapan kardeşi Astsubay Gökhan Pehlivan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP
Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekilleri ve yaklaşık 5 bin Samsunlu katıldı. Cemaat avluya sığmayınca yandaki avluda saf tuttu. Şehit Astsubay Tolga Pehlivan'ın cenazesi Bafra Şehitliği'nde defnedildi.