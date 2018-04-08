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'deki terör operasyonu sürüyor!

Son dakika haberi... Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi kırsalında güvenlik güçlerinin bir grup teröristle sağladığı sıcak temasın ardından bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor. İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetlerine polis özel harekat birlikleri de destek veriyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 17:20
Gümüşhane'deki terör operasyonu sürüyor!
Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi kırsalında güvenlik güçlerinin bir grup teröristle sağladığı sıcak temasın ardından bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor. İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen arama tarama faaliyetlerine polis özel harekat birlikleri de destek veriyor

'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak temasın ardından bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerine polis özel harekat birlikleri de destek veriyor.Hava ve karadan genişletilen operasyonda güvenlik güçleri, teröristlerin ele geçirilmesi için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre mücadele yürütülüyor. Gümüşhane Jandarma Komutanlığınca Özkürtün beldesi kırsalında 5 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta 2 asker hafif yaralanmıştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonlar sıklaştırılmıştı.

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Gümüşhane'deki terör operasyonu sürüyor!
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