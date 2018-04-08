Gümüşhane'deki terör operasyonu sürüyor!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda bir grup teröristle sağlanan sıcak temasın ardından bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerine polis özel harekat birlikleri de destek veriyor.Hava ve karadan genişletilen operasyonda güvenlik güçleri, teröristlerin ele geçirilmesi için zorlu arazi şartlarında 24 saat esasına göre mücadele yürütülüyor. Gümüşhane Jandarma Komutanlığınca Özkürtün beldesi kırsalında 5 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta 2 asker hafif yaralanmıştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgedeki operasyonlar sıklaştırılmıştı.