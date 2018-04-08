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’e yeni bir gözlem noktası daha

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
'e kuracağı gözlem noktalarını tamamlamak üzere... 'da kararlaştırılan gözlem noktalarından 9'uncusu dün Morik ilçesine tesis edildi., 100 araçlık konvoy konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru toplam 12 bölgede gözlem noktaları oluşturulacak. Gözlem noktalarının çoğunluğunun tamamlanmasıyla birlikte rejim ve muhalifler arasındaki lar da bitme noktasına geldi. Kaynaklar, Türkiye'nin Tel Rıfat ve Menbiç konusunu da çözüme kavuşturup o bölgeyi terörden temizledikten sonra İdlib'e yönelebileceğini belirtiyor. İdlib içinde ise ve 'ya yakın gruplar arasında çatışmaların ileride artabileceği ifade ediliyor.
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İdlib’e yeni bir gözlem noktası daha
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