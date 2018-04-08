İmam baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın (33) ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri memleketleri Tokat
'ta, Öğretim Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi ise memleketi Kayseri
'de defnedildi. Yalçın'ın cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde kılındı. Cenazeye Yalçın'ın yakınları, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve vatandaşlar katıldı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Araştırma Görevlisi Yasir Armağan (35) Tokat'ta Takyeciler Camisi'nde tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan gözyaşı döktü. Anne Zennure Armağan ayakta durmakta güçlük çekerken emekli imam baba Fahri Armağan, hayatının en zor görevlerinden birini yerine getirerek oğlunun cenaze namazını kıldırdı.
Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üniversitedeki silahlı saldırıda ölen Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın (33) cenazesi ise Kayseri'deki Hunat Camisi'ne getirildi. Çağlak'ın cenazesi, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Çağlak'ın babası Abdullah Çağlak, ailesi, yakınları, üniversiteden arkadaşları ve öğrenciler katıldı.