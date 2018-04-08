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'ta terör propagandasına tutuklama

Son dakika haberi... Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince El-Nusra (Fetih El Şam/Nusret Cephesi) terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 15:29
Muş'ta terör propagandasına tutuklama

'ta dan terör propagandası yapan kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince El-Nusra (Fetih El Şam/Nusret Cephesi) terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesabından Muş Valilik binası ve polis ekip otosunun fotoğraflarını çekerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cihat kapsamına girdiği şeklinde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada, 3 kurusıkı tabanca, buna ait bol miktarda fişek ile dini istismar eden örgütlere eleman kazandırma propagandasının yapıldığı çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı."

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Muş'ta terör propagandasına tutuklama
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