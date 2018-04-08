Son Dakika: FETÖ’nün firar timine Bodrum’da darbe

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında olup, içlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları konusunda yer temin ederek, Yunan adalarına kaçmalarına aracılık etmeye çalıştığı düşünülen, toplamda 14 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLER VAR

Yakalananların arasında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcılarının olduğu şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanısıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışİşleri Bakanlıklarıyla, Üsteğmen iken kamudan ihraç oldukları belirtildi.

Gözaltındakilerden E.K'nın 2 Bylock hattı kullanıcısı, ayrıca 17-25 sonrasında yasa dışı yayın yapan Hür Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürü olduğu belirlendi. E.K.'nın ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğindeki işlemleri devam eden şüphelilerin ileri ki günlerde Bodrum Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.