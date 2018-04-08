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Son Dakika: ’nün firar timine ’da darbe

Son dakika haberi... Aranan şüphelilerini ’a kaçırmak isteyen çete ile kaçmak üzere anlaşan aralarında 'çuların da bulunduğu 14 şüpheli ’da yakalandı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 10:05
Son Dakika: FETÖ’nün firar timine Bodrum’da darbe

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında olup, içlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu /PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları konusunda yer temin ederek, Yunan adalarına kaçmalarına aracılık etmeye çalıştığı düşünülen, toplamda 14 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN PERSONELLER VAR

Yakalananların arasında örgütün gizli haberleşme ağı kullanıcılarının olduğu şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanısıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışİşleri Bakanlıklarıyla, Üsteğmen iken kamudan ihraç oldukları belirtildi.

Gözaltındakilerden E.K'nın 2 Bylock hattı kullanıcısı, ayrıca 17-25 sonrasında yasa dışı yayın yapan Hür Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürü olduğu belirlendi. E.K.'nın ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğindeki işlemleri devam eden şüphelilerin ileri ki günlerde Bodrum Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.

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Son Dakika: FETÖ’nün firar timine Bodrum’da darbe
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