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Son Dakika: 'den 'ya taziye mesajı

Son dakika haberi... , 'da bir aracın dün yayaların arasına dalarak 3 kişinin ölümüne yol açtığı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 09:29
Son Dakika: Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "'nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya'ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz." ifadesi yer aldı.

Almanya İçişleri Bakanlığı açıklamasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Münster polis sözcüsü Andreas Bode de araç sürücüsünün olayın ardından intihar ettiğini söylemişti.

Ülke medyasında çıkan haberlerde, sürücünün psikolojik sorunları olan bir Alman olduğu ileri sürülürken, aracın Alman saldırganın üzerine kayıtlı olduğu ve polisin evinde patlayıcı madde araması yaptığı da yer almıştı.

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Son Dakika: Türkiye'den Almanya'ya taziye mesajı
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