Tetikçi gazetenin müdürü çıktı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında olAN FETÖ şüphelilerne oğerasyon düzenlendi.

İçlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları konusunda yer temin ederek, Yunan adalarına kaçmalarına aracılık etmeye çalıştığı belirlenen toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Yakalananların arasında örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcılarının olduğu şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanısıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışİşleri Bakanlıklarıyla, Üsteğmenken kamudan ihraç oldukları belirtldi.

Gözaltındakilerden E.K'nın 2 Bylock hattı kullanıcısı, ayrıca 17-25 sonrasında yasa dışı yayın yapan Hür Sakarya gazetesinin yazı işleri müdürü olduğu belirlendi. Hür Sakarya Gazetesi'nin 17-25 girişimi sonrasında örgütün çıkarları doğrultusunda yayın yaptığı, belaltı yayınları ile dikkat çektiği, örgütün talimatları doğrultusunda manşetler attığı kaydedildi. FETÖ'nün bel altı operasyonları için kurduğu Hür Sakarya Gazetesi'nin 17-25 Aralık kumpasları sonrasında Sakarya'da geceleri evlerin kapı önlerine yasa dışı şekilde bırakıldığı biliniyor.

Operasyonda edinilen bilgiye göre, E.K.'nın ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüphelinin yanında bulunan 4 çocuğun ise yakınlarına teslim edilecekleri öğrenildi.

30 BİN EURO YAKALANDI



Şüphelilerin üzerinden toplam Üzerlerinde 30 bin euro ele geçirilirilen şüphelilerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ileriki günlerde Bodrum Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.