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Tetikçi gazetenin müdürü çıktı

Aranan şüphelilerini Yunanistan’a kaçırmak isteyen çete ile anlaştıktan sonra ’da yakalanan 14 FETÖ’cüden birisi de isimli tetikçi sözde gazetenin yazıişleri müdürü E.K çıktı. Şüphelide çifte belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 15:59
Tetikçi gazetenin müdürü çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında; , İzmir, ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yolla yurt dışına kaçma hazırlığında olAN şüphelilerne oğerasyon düzenlendi.

İçlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu FETÖ/PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları konusunda yer temin ederek, Yunan adalarına kaçmalarına aracılık etmeye çalıştığı belirlenen toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Yakalananların arasında örgütün gizli haberleşme ağı kullanıcılarının olduğu şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanısıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışİşleri Bakanlıklarıyla, Üsteğmenken kamudan ihraç oldukları belirtldi.

Gözaltındakilerden E.K'nın 2 Bylock hattı kullanıcısı, ayrıca 17-25 sonrasında yasa dışı yayın yapan gazetesinin yazı işleri müdürü olduğu belirlendi. Hür Sakarya Gazetesi'nin 17-25 girişimi sonrasında örgütün çıkarları doğrultusunda yayın yaptığı, belaltı yayınları ile dikkat çektiği, örgütün talimatları doğrultusunda manşetler attığı kaydedildi. FETÖ'nün bel altı operasyonları için kurduğu Hür Sakarya Gazetesi'nin 17-25 Aralık kumpasları sonrasında Sakarya'da geceleri evlerin kapı önlerine yasa dışı şekilde bırakıldığı biliniyor.

Operasyonda edinilen bilgiye göre, E.K.'nın ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüphelinin yanında bulunan 4 çocuğun ise yakınlarına teslim edilecekleri öğrenildi.

30 BİN EURO YAKALANDI

Şüphelilerin üzerinden toplam Üzerlerinde 30 bin euro ele geçirilirilen şüphelilerin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ileriki günlerde Bodrum Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.

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Tetikçi gazetenin müdürü çıktı
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