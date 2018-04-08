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Yabancı gazeteciler Kapadokya’da

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Yabancı gazeteciler Kapadokya’da
SABAH gazetesinin üçüncüsünü gerçekleştirdiği Dış Basın Türkiye Buluşmaları'nda, yabancı basın mensuplarının son durağı masallar diyarı Kapadokya oldu. Tarihi kiliseler, peribacaları ve yeraltı şehirlerine hayran kalan gazeteciler, çömlek yapıp keyifli anlar geçirdi. Ekibe Sabah yazarları ile İbrahim Altay da eşlik etti. Kapadokya'da Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezen yabancı gazeteciler, daha sonra bin 500 yıllık Tokalı Kilisesi'ni ziyaret etti. Bir çanak atölyesine giden ekip, burada hem alış veriş yaptı hem de çark başında çamura şekil vermeye çalıştı. Keyifli anlar geçiren gazeteciler, bol bol fotoğraf çektirdi. 'da Agenzıa Dı Stampa Nova Haber Ajansı Yazarı Alessandro Sansonı Kapadokya'ya hayran kaldığını söyledi.

ALP KÖRÜKÇÜ/ALİ ALTUNDAŞ
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